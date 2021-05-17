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17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
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Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении

Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Казань, 17 мая. Участник «Битвы экстрасенсов», казанский ясновидящий Анатолий Емельянов поделился прогнозом об итогах музыкального конкурса «Евровидение» для певицы Манижи.

В этом году Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа представит Россию на конкурсе с нашумевшей песней Russian Woman.

Певице предстоит пройти полуфинал, и Емельянов уверен, что она успешно справится с этим испытанием. Экстрасенс напророчил исполнительнице место на верхних строчках.

«В финале певица из России войдет в пятерку», — предсказал ясновидящий.

В начале прошлого года Емельянов прогнозировал, кто поедет от России на Евровидение. Тогда он сказал, что участие в конкурсе примет девушка в возрасте от 20 до 23 лет, пишет KazanFirst. На Евровидение-2020 должна была отправиться группа Little Big, но конкурс отменили из-за пандемии. В итоге на соревнование исполнителей едет Манижа, хотя она старше, чем говорил экстрасенс.

Далеко не все соотечественники желают певице успеха на Евровидении. Например, музыкальный критик Сергей Соседов надеется, что Манижа не пройдет в финал.

евровидение экстрасенс Манижа
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