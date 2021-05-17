Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении

Казань, 17 мая. Участник «Битвы экстрасенсов», казанский ясновидящий Анатолий Емельянов поделился прогнозом об итогах музыкального конкурса «Евровидение» для певицы Манижи.

В этом году Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа представит Россию на конкурсе с нашумевшей песней Russian Woman.

Певице предстоит пройти полуфинал, и Емельянов уверен, что она успешно справится с этим испытанием. Экстрасенс напророчил исполнительнице место на верхних строчках.

«В финале певица из России войдет в пятерку», — предсказал ясновидящий.

В начале прошлого года Емельянов прогнозировал, кто поедет от России на Евровидение. Тогда он сказал, что участие в конкурсе примет девушка в возрасте от 20 до 23 лет, пишет KazanFirst. На Евровидение-2020 должна была отправиться группа Little Big, но конкурс отменили из-за пандемии. В итоге на соревнование исполнителей едет Манижа, хотя она старше, чем говорил экстрасенс.

Далеко не все соотечественники желают певице успеха на Евровидении. Например, музыкальный критик Сергей Соседов надеется, что Манижа не пройдет в финал.