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новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
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Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
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Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
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JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем

Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
Global Look Press  /  Oren Ziv / dpa

Иерусалим, 17 мая. Власти Ирана направили четкий сигнал Израилю о поддержке Тегераном палестинского движения ХАМАС в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта, пишут израильские СМИ.

Такой вывод делают аналитики израильского издания The Jerusalem Post (JP) из факта телефонных переговоров между командующим силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генералом Исмаилом Каани и лидером движения ХАМАС Исмаилом Хания.

Участники диалога обсудили ход палестино-израильского противостояния. Каани указал на уязвимость Израиля не только перед боевым крылом ХАМАС, но и перед «соседними странами», а также выразил готовность поддержать палестинское сопротивление.

Обозреватели JP отмечают, что ливанское движение «Хезболла» имеет прочные связи с Ираном, его представители внимательно наблюдают за ходом конфликта в секторе Газа, стараясь определить уязвимые места армии обороны Израиля. Тегеран явно сигнализирует Тель-Авиву о возможности повторения ракетных обстрелов израильской территории на севере страны, причем в куда в больших масштабах, чем это делают бойцы ХАМАС из анклава Газа, резюмируют авторы The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Сирию для обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной.

израиль иран хезболла хамас
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Все новости / Политика / JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
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