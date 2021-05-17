JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем

Иерусалим, 17 мая. Власти Ирана направили четкий сигнал Израилю о поддержке Тегераном палестинского движения ХАМАС в ходе нынешнего обострения ближневосточного конфликта, пишут израильские СМИ.

Такой вывод делают аналитики израильского издания The Jerusalem Post (JP) из факта телефонных переговоров между командующим силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генералом Исмаилом Каани и лидером движения ХАМАС Исмаилом Хания.

Участники диалога обсудили ход палестино-израильского противостояния. Каани указал на уязвимость Израиля не только перед боевым крылом ХАМАС, но и перед «соседними странами», а также выразил готовность поддержать палестинское сопротивление.

Обозреватели JP отмечают, что ливанское движение «Хезболла» имеет прочные связи с Ираном, его представители внимательно наблюдают за ходом конфликта в секторе Газа, стараясь определить уязвимые места армии обороны Израиля. Тегеран явно сигнализирует Тель-Авиву о возможности повторения ракетных обстрелов израильской территории на севере страны, причем в куда в больших масштабах, чем это делают бойцы ХАМАС из анклава Газа, резюмируют авторы The Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Сирию для обсуждения конфликта между Израилем и Палестиной.