Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры

Лондон, 17 мая. Кинотеатры Великобритании открылись для посетителей после длительного простоя из-за пандемии 17 мая. Вслед за Соединенным Королевством возобновится работа кинозалов во Франции.

Британские кинотеатры возобновили работу с ограничениями — пока разрешено заполнять залы лишь на 50%. Зато заведения для демонстрации фильмов получили возможность продавать еду и напитки сразу после открытия.

Жителям Франции разрешили посещать кинотеатры с 19 мая. Заполняемость залов не должна превышать 35%. Кроме того, в кинотеатрах нельзя будет продавать еду и напитки какое-то время.

Администрация парижского «Диснейленда» ранее объявила о скором открытии парка после локдауна. Жители и гости французской столицы смогут снова посетить аттракционы 17 июня.