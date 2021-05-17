СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии

Москва, 17 мая. Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Об этом сообщили журналистам осведомленные источники.

Американский лидер во время телефонных переговоров предложил Владимиру Путину провести личную встречу. Сейчас решается вопрос о месте и времени проведения саммита.

Как сообщили журналисты «Коммерсанта», организация встречи лидеров стран во многом будет зависеть от переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о возможном проведении саммита президентов США и России.