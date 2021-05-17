Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV

Вашингтон, 17 мая. Американская актриса Скарлетт Йоханссон не оценила шутку своего супруга Колина Джоста, который облил ее зеленым слаймом во время вручения кинопремии MTV.

Звезде Голливуда вручили престижную награду «Лицо поколения», которая раньше доставалась Тому Крузу, Джиму Керри, Джонни Деппу и Роберту Дауни — младшему.

Присутствовать лично на церемонии у знаменитости не получилось, но она подключилась к церемонии онлайн. Актриса сидела дома перед камерой со статуэткой в руках и благодарила организаторов за награду. Внезапно в кадре появился ее супруг с миской в руках. Мужчина подошел к возлюбленной и вылил на нее зеленую смесь, которая оказалась слаймом.

Супругу знаменитости и зрителям понравилась шутка Джоста. Однако Йоханссон была не в восторге от сюрприза и нецензурно высказалась.

Неделю назад стало известно, что стриминговые платформы Netflix, Amazon Studios и актриса Скарлетт Йоханссон отказались работать с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая присуждает премию «Золотой глобус».