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17 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
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Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду

Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
pixabay.com

Москва, 17 мая. Многие жители Москвы и Подмосковья используют кондиционеры из-за аномальной жары, пришедшей в регион. Как не заболеть из-за холодного воздуха рассказал лор Владимир Зайцев.

Людям стоит бояться переохлаждений. Важно не допустить замерзания органов носоглотки, рта, мышц, шеи, затылка и спина. В противном случае присутствует риск сильно заболеть, объяснил специалист в комментарии «Радио 1». Комфортной температурой, которую стоит выставлять на кондиционере, является 24 градуса, добавила терапевт Людмила Лапа.

«Обезопасить себя от вредного воздействия кондиционера поможет увлажнитель воздуха. Помочь может и чашка с водой, которая стоит на столе в офисе. Надо каждые 15 минут делать по одному глоточку», — рассказала она.

Сотрудники японской компании Sony презентовали новый карманный кондиционер Reon Pocket. Заявляется, что им можно управлять с мобильного телефона. Гаджет встроен в специальную футболку.

здоровье врач кондиционеры
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