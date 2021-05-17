Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду

Москва, 17 мая. Многие жители Москвы и Подмосковья используют кондиционеры из-за аномальной жары, пришедшей в регион. Как не заболеть из-за холодного воздуха рассказал лор Владимир Зайцев.

Людям стоит бояться переохлаждений. Важно не допустить замерзания органов носоглотки, рта, мышц, шеи, затылка и спина. В противном случае присутствует риск сильно заболеть, объяснил специалист в комментарии «Радио 1». Комфортной температурой, которую стоит выставлять на кондиционере, является 24 градуса, добавила терапевт Людмила Лапа.

«Обезопасить себя от вредного воздействия кондиционера поможет увлажнитель воздуха. Помочь может и чашка с водой, которая стоит на столе в офисе. Надо каждые 15 минут делать по одному глоточку», — рассказала она.

Сотрудники японской компании Sony презентовали новый карманный кондиционер Reon Pocket. Заявляется, что им можно управлять с мобильного телефона. Гаджет встроен в специальную футболку.