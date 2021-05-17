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17 мая 21:00
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20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
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Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ

Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить процедуру присвоения улицам имен героев ВОВ. Информация опубликована на сайте Кремля.

В поручении сказано, что правительству совместно с ОНФ необходимо проанализировать практику переименования улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Затем следует сформировать план, как можно сократить этот процесс.

«Представить предложения о сокращении сроков, исчисляемых со дня смерти названых лиц, по истечении которых указанным объектам могут быть присвоены такие наименования», — сказано в поручении.

Правительство должно выполнить задачу до 1 июля 2021 года. Ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения законов по обращению с животными.

Национальная служба новостей сообщала, что Владимир Путин подписал указ о создании фонда культурных инициатив.

путин россия правительство поручение
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