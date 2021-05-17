Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ

Москва, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ускорить процедуру присвоения улицам имен героев ВОВ. Информация опубликована на сайте Кремля.

В поручении сказано, что правительству совместно с ОНФ необходимо проанализировать практику переименования улиц в честь героев Великой Отечественной войны. Затем следует сформировать план, как можно сократить этот процесс.

«Представить предложения о сокращении сроков, исчисляемых со дня смерти названых лиц, по истечении которых указанным объектам могут быть присвоены такие наименования», — сказано в поручении.

Правительство должно выполнить задачу до 1 июля 2021 года. Ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку соблюдения законов по обращению с животными.

Национальная служба новостей сообщала, что Владимир Путин подписал указ о создании фонда культурных инициатив.