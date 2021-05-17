Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу

Мурманск, 17 мая. Работники Полярного альпийского ботанического сада-института рассказали, где местные жители могут встретить бурозубку.

Бурозубка является крошечным животным всего в несколько сантиметров длиной. Его вес составляет считаные граммы. Взрослые особи редко имеют массу тела больше 2,5 граммов, только отдельные «гиганты» весят больше трех граммов. Встретить их можно в весеннем хибинском лесу, сообщили специалисты в соцсети «ВКонтакте».

В то же время крымчане стали чаще видеть диких животных на дорогах. В последнее время жители полуострова публикуют в Сети видео, как лисы, кабаны или косули забегают в населенные пункты, иногда и в поисках еды. Встретить их можно и во время прогулки по лесу.