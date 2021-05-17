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новостей
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
21:00
Политика
Стыковка противоположностей. Есть ли жизнь с англосаксами. Колонка Анатолия Вассермана
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
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Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной

Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich

Иерусалим, 17 мая. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо встретился с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и выразил «обеспокоенность в связи с насилием на Ближнем Востоке.

Ди Майо заявил Зарифу, что ракетные удары из сектора Газа недопустимы и их следует прекратить​, передает РИА Новости.

«Необходимо немедленно принять меры по деэскалации и проявить ответственность», — подчеркнул итальянский министр.

Ди Майо также подчеркнул, что в результате военных столкновений между Палестиной и Израилем гибнет слишком много ни в чем не повинных людей, поэтому каждый должен работать над возобновлением переговоров между сторонами конфликта.

Ситуация на границе Израиля и Палестины вышла из-под контроля вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Потери среди палестинцев составили 218 погибших, среди которых — 58 детей.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа.

израиль палестина сектор газа
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