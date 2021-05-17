Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной

Иерусалим, 17 мая. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо встретился с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и выразил «обеспокоенность в связи с насилием на Ближнем Востоке.

Ди Майо заявил Зарифу, что ракетные удары из сектора Газа недопустимы и их следует прекратить​, передает РИА Новости.

«Необходимо немедленно принять меры по деэскалации и проявить ответственность», — подчеркнул итальянский министр.

Ди Майо также подчеркнул, что в результате военных столкновений между Палестиной и Израилем гибнет слишком много ни в чем не повинных людей, поэтому каждый должен работать над возобновлением переговоров между сторонами конфликта.

Ситуация на границе Израиля и Палестины вышла из-под контроля вечером 10 мая. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Потери среди палестинцев составили 218 погибших, среди которых — 58 детей.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа.