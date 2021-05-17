Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике

Москва, 17 мая. Новая технология, разработанная российскими учеными, позволит восстановить плодородие арктической почвы. Это позволит повысить уровень сельского хозяйства в регионе.

Вернуть плодородие в Арктике позволит применение злаков и минеральных удобрений. Исследователи считают необходимым уделять время борьбе с негативными последствиями, которые возникли в результате увеличения объемов добычи полезных ископаемых в Арктике, пишет «Ямал-Регион».

В регионе нужно восстановить почву и минимизировать вред окружающей среде. Для этого следует придерживаться определенного алгоритма действий. Например, специалистам рекомендуется механически обрабатывать 12–15 см почвы и применять комплекс из злаков и минеральных удобрений. Площадь Российской Арктики достигает четырех миллионов кв. м, напомнили в Минприроды РФ.