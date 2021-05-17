Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины

Самые явные сепаратисты сегодня находятся у власти на Украине, в то время как жители Донбасса выступают за братство славянских народов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал сообщение СМИ о том, что командующий ССО МО Украины Григорий Галаган провел встречу на острове Первомайском с американскими спецназовцами для обмена опытом.

«То, что они (американские спецслужбы. — Прим. ФАН) прописались на территории Украины, — всем известно. Многие важнейшие решения вооруженных сил согласовываются с ними. Я думаю, что их кабинеты расположены в СБУ и других силовых структурах Украины. Ряд влиятельных сотрудников СБУ фактически проходили подготовку в Соединенных Штатах Америки, например такие, как [Валентин] Наливайченко», — предположил сенатор.

Сергей Цеков отметил, что хоть Вашингтон и декламирует первенство демократии в мире, но при этом использует Украину в своих интересах.

«С одной стороны, это помощь, с другой — бизнес. Например, выделяют на поддержку украинской армии из бюджета Соединенных Штатов Америки условно 250 миллионов долларов, но зачастую эти деньги направляются на закупку вооружений в тех же США. При этом поставляют они все б/у», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома представляет опасность, в первую очередь для украинцев.

«Само по себе предоставление оружия, особенно летального, это плохо для самой же этой страны. Этим вооружением убивают самих граждан Украины. Самые большие сепаратисты сегодня — это те, кто находится во власти. Они же разрушали Советский Союз. Граждане Донбасса, наоборот, выступают за единство славянских народов», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее журналист, телеведущий, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман рассказал ФАН о том, как Украина наказала себя за преследование главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.