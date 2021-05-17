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17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
Общество
Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
21:03
Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
21:00
Политика
Сможет ли Европарламент признать выборы в Госдуму РФ нелегитимными: мнение политолога
21:00
Экономика
Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
21:00
Весь мир
Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков
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Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины

Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Самые явные сепаратисты сегодня находятся у власти на Украине, в то время как жители Донбасса выступают за братство славянских народов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал сообщение СМИ о том, что командующий ССО МО Украины Григорий Галаган провел встречу на острове Первомайском с американскими спецназовцами для обмена опытом.

«То, что они (американские спецслужбы. — Прим. ФАН) прописались на территории Украины, — всем известно. Многие важнейшие решения вооруженных сил согласовываются с ними. Я думаю, что их кабинеты расположены в СБУ и других силовых структурах Украины. Ряд влиятельных сотрудников СБУ фактически проходили подготовку в Соединенных Штатах Америки, например такие, как [ВалентинНаливайченко», — предположил сенатор.

Сергей Цеков отметил, что хоть Вашингтон и декламирует первенство демократии в мире, но при этом использует Украину в своих интересах.

«С одной стороны, это помощь, с другой — бизнес. Например, выделяют на поддержку украинской армии из бюджета Соединенных Штатов Америки условно 250 миллионов долларов, но зачастую эти деньги направляются на закупку вооружений в тех же США. При этом поставляют они все б/у», — пояснил собеседник ФАН.

Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он подчеркнул, что нынешняя политика Белого дома представляет опасность, в первую очередь для украинцев.

«Само по себе предоставление оружия, особенно летального, это плохо для самой же этой страны. Этим вооружением убивают самих граждан Украины. Самые большие сепаратисты сегодня — это те, кто находится во власти. Они же разрушали Советский Союз. Граждане Донбасса, наоборот, выступают за единство славянских народов», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее журналист, телеведущий, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман рассказал ФАН о том, как Украина наказала себя за преследование главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

сша украина цеков
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