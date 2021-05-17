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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
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Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
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Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта

Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 17 мая. Все стороны конфликта между Израилем и Палестиной вынесли определенную выгоду из нового витка эскалации ситуации, уверен востоковед и политолог Евгений Сатановский.

Израиль недавно подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС из сектора Газа. Тель-Авив отреагировал на нападение, организовав серию воздушных ударов по ряду объектов в Палестине. Сатановский рассмотрел новый виток палестино-израильского конфликта в своем Telegram-канале, передает «НьюИнформ». Он подчеркнул, что эта ситуация спровоцировала столкновение арабов и евреев на территории Израиля.

Израильские правоохранительные органы не смогли восстановить контроль над обстановкой, однако полиции в Палестине успешно удалось справиться с ситуацией, отметил Сатановский. По его словам, теоретически вторжение армии Израиля на палестинскую территорию возможно, однако в Тель-Авиве попросту не знают, что делать дальше с регионом после того, как ЦАХАЛ займет его.

Какие-либо прогнозы о том, чем и когда завершится очередное обострение конфликта, в настоящий момент попросту невозможны, считает востоковед. Он отметил, что эскалация ситуации выгодна как Палестине, так и самому Израилю.

«ХАМАС свои проблемы решает и, кстати, решило: у него популярность на пике. Абу Мазен свои — и он их тоже решил: выборы отменил, не сбросит его ХАМАС. Нетаньяху речи произносит, как всегда столь же громогласные, сколь пустопорожние. Но от своей персоны в качестве героя коррупционных расследований он внимание отвлек, а больше ему на текущий исторический момент ничего и не надо», — объяснил эксперт.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля атаковали дома лидеров палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.

израиль палестина сатановский хамас сектор газа
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