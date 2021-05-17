Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта

Москва, 17 мая. Все стороны конфликта между Израилем и Палестиной вынесли определенную выгоду из нового витка эскалации ситуации, уверен востоковед и политолог Евгений Сатановский.

Израиль недавно подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС из сектора Газа. Тель-Авив отреагировал на нападение, организовав серию воздушных ударов по ряду объектов в Палестине. Сатановский рассмотрел новый виток палестино-израильского конфликта в своем Telegram-канале, передает «НьюИнформ». Он подчеркнул, что эта ситуация спровоцировала столкновение арабов и евреев на территории Израиля.

Израильские правоохранительные органы не смогли восстановить контроль над обстановкой, однако полиции в Палестине успешно удалось справиться с ситуацией, отметил Сатановский. По его словам, теоретически вторжение армии Израиля на палестинскую территорию возможно, однако в Тель-Авиве попросту не знают, что делать дальше с регионом после того, как ЦАХАЛ займет его.

Какие-либо прогнозы о том, чем и когда завершится очередное обострение конфликта, в настоящий момент попросту невозможны, считает востоковед. Он отметил, что эскалация ситуации выгодна как Палестине, так и самому Израилю.

«ХАМАС свои проблемы решает и, кстати, решило: у него популярность на пике. Абу Мазен свои — и он их тоже решил: выборы отменил, не сбросит его ХАМАС. Нетаньяху речи произносит, как всегда столь же громогласные, сколь пустопорожние. Но от своей персоны в качестве героя коррупционных расследований он внимание отвлек, а больше ему на текущий исторический момент ничего и не надо», — объяснил эксперт.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля атаковали дома лидеров палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.