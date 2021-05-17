Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта

Будапешт, 17 мая. Пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

Климент Колесников установил новый мировой рекорд в полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта. Он стал первым в мире пловцом, который преодолел 50 метров на спине быстрее 24 секунд. Результат российского спортсмена — 23,93 секунды.

Примечательно, что предыдущее достижение также принадлежало Колесникову. Рекорд он установил в 2018 году в Шотландии, когда проплыл дистанцию за 24 секунды ровно. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.

Ранее россиянин Александр Бондарь выиграл соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой высоты на чемпионате Европы. Его соотечественник Виктор Минибаев занял третье место.