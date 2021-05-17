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новостей
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
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20:41
Общество
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Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности

Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Вильнюс, 17 мая. МВД Литвы до сих пор не предъявило суду доказательств вины эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, которому запретили въезд за то, что он представляет угрозу нацбезопасности.

По мнению адвоката артиста Александра Добровинского, МВД Литвы ничего не удастся доказать, поскольку отсутствуют предъявляемые нарушения. Он отметил, что не было ни единой предпосылки нанести угрозу безопасности республики. Дело против популярного артиста завели с политической целью, чтобы в очередной раз задеть Россию, убежден он.

«Если смотреть на политическую сторону вопроса, то здесь через Киркорова пытаются каким-то образом унизить Российскую Федерацию. Это глупость полная, но что делать», — констатировал юрист.

В середине зимы литовские власти предложили ограничить Киркорову въезд на территорию Литвы по причине проведения им «мягкой российской политической пропаганды». Певец неоднократно обращал внимание поклонников на положение крымчан, заявляя о российской принадлежности Крыма, соответственно, оправдывая действия России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Позднее музыкальному продюсеру запретили въезжать в страну в течение пяти лет. После этого шоумен заявил о намерении обжаловать приговор. Добровинский отметил, что если суд отклонит жалобу исполнителя, певец обратится в Европейский суд по правам человека. Решение должны огласить в понедельник, 14 июня.

Ранее ФАН сообщил, что Киркоров решил перестать материться. Поп-король российской сцены Филипп Киркоров признался, что теперь старается следить за своей речью, чтобы его дети могли им гордиться.

крым киркоров литва
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