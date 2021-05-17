Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности

Вильнюс, 17 мая. МВД Литвы до сих пор не предъявило суду доказательств вины эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, которому запретили въезд за то, что он представляет угрозу нацбезопасности.

По мнению адвоката артиста Александра Добровинского, МВД Литвы ничего не удастся доказать, поскольку отсутствуют предъявляемые нарушения. Он отметил, что не было ни единой предпосылки нанести угрозу безопасности республики. Дело против популярного артиста завели с политической целью, чтобы в очередной раз задеть Россию, убежден он.

«Если смотреть на политическую сторону вопроса, то здесь через Киркорова пытаются каким-то образом унизить Российскую Федерацию. Это глупость полная, но что делать», — констатировал юрист.

В середине зимы литовские власти предложили ограничить Киркорову въезд на территорию Литвы по причине проведения им «мягкой российской политической пропаганды». Певец неоднократно обращал внимание поклонников на положение крымчан, заявляя о российской принадлежности Крыма, соответственно, оправдывая действия России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Позднее музыкальному продюсеру запретили въезжать в страну в течение пяти лет. После этого шоумен заявил о намерении обжаловать приговор. Добровинский отметил, что если суд отклонит жалобу исполнителя, певец обратится в Европейский суд по правам человека. Решение должны огласить в понедельник, 14 июня.

Ранее ФАН сообщил, что Киркоров решил перестать материться. Поп-король российской сцены Филипп Киркоров признался, что теперь старается следить за своей речью, чтобы его дети могли им гордиться.