Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове

Ростов-на-Дону, 17 мая. Школьника оперативно доставили в больницу после того, как он выпал из окна учебного заведения. Мальчик сломал ногу и челюсть.

Следователи проводят проверку по факту падения 13-летнего подростка из окна школы, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. У несовершеннолетнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевых костей и закрытые переломы обеих голеней.

По первоначальным данным, ребенок растет в многодетной семьи. Стражи порядка уже опросили очевидцев происшествия и в настоящее время устанавливают причины инцидента.

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