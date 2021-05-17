Тело подростка нашли в заброшенном гараже на Сахалине

Южно-Сахалинск, 17 мая. Полицейские устанавливают причины смерти несовершеннолетнего, тело которого обнаружили в гаражном кооперативе.

Инцидент произошел в Долинске. По факту гибели 17-летнего возбуждено уголовное дело. При осмотре трупа оперативники не нашли следов насилия.

ело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи пытаются установить причины смерти мальчика, а также обстоятельства произошедшего. Также делом заинтересовалась прокуратура.

Житель Петербурга нашел в квартире труп безработной дочери. На теле умершей полицейские обнаружили кровоподтеки, сообщал ФАН.