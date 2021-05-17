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17 мая 21:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:59
Происшествия
Подросток погиб при падении из окна 13-го этажа в Уфе
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
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Отдыхающая на Мальдивах Анфиса Чехова возмущена поведением своего недовольного сына

Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Анфиса Чехова возмущена поведением своего недовольного сына
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 17 мая. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова уехала вместе с сыном Соломоном отдыхать на Мальдивы. Она пожаловалась поклонникам, что ребенок всем недоволен.

Звезда телевидения бьет тревогу: на отдыхе ее сыну практически ничего не нравится. Анфиса Чехова даже не знает, что делать с восьмилетним ребенком, и обратилась за помощью к подписчикам.

«В море слишком много кораллов, на обед не разрешают картошку-фри, в номере не разрешают выпить всю колу из мини-бара, песок засыпается в ласты, мама не хочет с ним драться, никто не разрешает целыми днями сидеть в телефоне», — перечислила 43-летняя звезда причины недовольства мальчика.

Кроме того, сын не хочет ни разгадывать загадки, ни смотреть рыб, ни развлекаться, например, проходить лабиринты, пишет «Вечерняя Москва».

Поклонники Чеховой посчитали, что ее ребенок «просто зажрался». Интернет-пользователи с пониманием отнеслись к возмущениям знаменитости и посоветовали ей оставлять недовольного сына дома.

Анфиса Чехова родила сына Соломона от актера Гурама Баблишвили. Супруги, поженившиеся в 2015 году, были вместе до 2017 года.

дети мальдивы чехова
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Все новости / Шоу-бизнес / Отдыхающая на Мальдивах Анфиса Чехова возмущена поведением своего недовольного сына
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