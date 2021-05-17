Отдыхающая на Мальдивах Анфиса Чехова возмущена поведением своего недовольного сына

Москва, 17 мая. Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова уехала вместе с сыном Соломоном отдыхать на Мальдивы. Она пожаловалась поклонникам, что ребенок всем недоволен.

Звезда телевидения бьет тревогу: на отдыхе ее сыну практически ничего не нравится. Анфиса Чехова даже не знает, что делать с восьмилетним ребенком, и обратилась за помощью к подписчикам.

«В море слишком много кораллов, на обед не разрешают картошку-фри, в номере не разрешают выпить всю колу из мини-бара, песок засыпается в ласты, мама не хочет с ним драться, никто не разрешает целыми днями сидеть в телефоне», — перечислила 43-летняя звезда причины недовольства мальчика.

Кроме того, сын не хочет ни разгадывать загадки, ни смотреть рыб, ни развлекаться, например, проходить лабиринты, пишет «Вечерняя Москва».

Поклонники Чеховой посчитали, что ее ребенок «просто зажрался». Интернет-пользователи с пониманием отнеслись к возмущениям знаменитости и посоветовали ей оставлять недовольного сына дома.

Анфиса Чехова родила сына Соломона от актера Гурама Баблишвили. Супруги, поженившиеся в 2015 году, были вместе до 2017 года.