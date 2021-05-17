Женская одежда на парнях стала причиной драки в баре Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 17 мая. Посетители местного бара напали на парней, переодетых в женскую одежду. Инцидент мгновенно разлетелся в городских соцсетях.

Переодетые в девушек молодые люди проводили время в местном баре. Ближе к утру пострадавшие уже собирались отправиться домой, однако у входа в заведение на них напала группа мужчин. Инициаторы драки не только применяли физическую силу, но и выкрикивали оскорбления.

Парням удалось отбиться от нападавших с помощью перцовых баллончиков. Позже пострадавшие написали заявление в полицию. Участник инцидента признался, что он и его друзья постоянно носят женскую одежду, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

Драка на детской площадке с участием блогеров произошла в Петербурге 17 мая. Причиной конфликта стал эпатажный внешний вид парней. Пострадавшие объяснили, что перевоплотились в девушек ради съемки видео для TikTok.