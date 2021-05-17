Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»

Десятки тысяч жителей Банги посмотрели фильм «Турист» — первое произведение в мире, озвученное на государственный язык ЦАР — санго. Кинокартину российско-центральноафриканского производства полностью сняли на территории республики.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Алексей Буров рассказывают о том, как прошла премьера в репортаже с места событий.

Праздничные мероприятия в честь первого показа

«Туриста» показали на главном стадионе столицы. Постеры фильма, расклеенные по всему городу, понравились африканцам, ими украшали мотоциклы и тележки уличных торговцев.

Перед премьерой к зрителям обратились приглашенные гости из России — глава Союза Офицеров за Международную Безопасность Александр Иванов, православный батюшка отец Александр, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан, а также актеры, исполнившие главные роли в фильме — Александр Барановский и Георгий Болонев.

Продюсер фильма Генрих Кен торжественно передал представителям правительства ЦАР права на кинокартину. Отец Александр в своем обращении к зрителям выразил уважение защитникам ЦАР, напомнив о том, что оберегать родину, стариков, женщин и детей — святой долг каждого мужчины:

«В нашей стране, России, мирно живут православные, мусульмане, баптисты, католики, иудеи и буддисты. Множество конфессий сосуществуют и дружат друг с другом. В этом смысле ЦАР очень похожа на нас. Хочу пожелать полной победы добра над злом».

Федеральное агентство новостей /

Глава ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан напомнили о важности единства разных религий перед общей угрозой и пожелали удачи народу ЦАР, понадеявшись, что фильм «Турист» поможет покончить с враждой.

«Страну освободили центральноафриканские войска и их союзники. Эти воины и их близкие проявили стойкость и мужество. Они настоящие освободители!» — заявил социолог.

Реакция на фильм

Озвучка на санго обеспечила фильму теплый прием, не меньшую роль сыграла и музыка, создающая правильную атмосферу, понятную без слов. Зрители горячо реагировали в минуты опасности на экране, сопереживали главным героям и радовались победам над боевиками.

Понятные события, происходившие совсем недавно, также позволили центральноафриканцам погрузиться в атмосферу кино. Еще недавно коалиция боевиков, лояльных экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе, обстреливала Банги, а следы столкновений изредка встречаются на улицах.

Как и на киноэкране, остановить лавину банд смогла центральноафриканская армия, обученная российскими инструкторами. Оперативное появление их в стране после приглашения местных властей и с разрешения СБ ООН сыграло важную роль в обороне столицы.

Кадр из фильма «Турист» / Prt Scr

Простые слова о том, что русские выступают за справедливость, прозвучавшие на санго, «I yeke tene ti boumbi ko oko», нашли отклик в сердцах центральноафриканцев. После оваций в конце фильма зрители танцевали и даже выбежали на поле, радуясь красочному салюту.

Пыл зрителей не остудил и кратковременный дождь, прошедший во время мероприятия.

«Турист» укрепил дружбу между Россией и ЦАР

На следующий день в Банги прошел пророссийский митинг. Активисты собрались напротив коммунитарного госпиталя и с духовым оркестром, под бой барабанов двинулись к стадиону. Яркое шествие привлекло жителей столицы, которые присоединились к демонстрантам и пришли к стадиону имени Боганды.

«Сегодняшний марш — демонстрация наших прав на выбор союзников. Это неплохо. Нужно требовать, нужно говорить во всеуслышание, чтобы люди знали, что нам нужно. Мы хотим свободы и взаимовыгодного сотрудничества, как и другие страны, но нас все время репрессируют, всякие перевороты и прочее. Это ненормально. Мы хотим развиваться, как и другие. Россия дает нам такую возможность», — заявил местный житель по имени Кофи.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

С его словами согласились и другие участники мероприятия. Даже те, кто оказался на акции случайно.

«Я пришла сюда на фильм, но мне сказали, что второй показ пройдет только в 16:00. Поэтому я решила принять участие в демонстрации. Русские нам очень помогли решить проблемы, от которых страдала наша страна. Я хочу поддержать их и поблагодарить за все, что они сделали», — рассказала Деса Трифоз.

Даже без учета марша на второй показ жителей собралось еще больше — сработало сарафанное радио. Задолго до начала сеанса открытые секторы стадиона были практически заполнены, пришли десятки тысяч центральноафриканцев. Многие смотрели фильм во второй раз. Впрочем, это не помешало толпе бурно реагировать на эпичные моменты картины.