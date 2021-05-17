Создатели фильма о русских офицерах попали в украинский черный список

Киев, 17 мая. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список шесть человек, занимавшихся созданием ленты «Пункт пропуска. Офицерская история».

Пресс-служба министерства сообщила о решении украинского ведомства. В список лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Незалежной, попали российские актеры Валерий Карпов, Иван Соловьев, Александр Зачиняев, оператор Леонид Рудкевич, режиссер и актриса Вера Соколова, а также композитор Евгений Ширяев.

Ранее НСН рассказала, что на Украине создадут кибервойска. Политолог Богдан Безпалько сказал, что действия нового подразделения будут направлены против России.