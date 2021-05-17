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20:57
Политика
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Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
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Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
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Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
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Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
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Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
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20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
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Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа

  /   Обновлено: 17 мая 2021 20:48
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
pixabay.com  / 

Уфа, 17 мая. Женщина заявила в правоохранительные органы об исчезновении мужа после того, как нашла возле калитки своего дома его вставную челюсть. Как стало известно ФАН, супруга предположила, что ее мужчина ушел отдыхать к другой женщине и потерял зубы, однако, как оказалось, его убил приятель.

В дежурную часть полиции Стерлитамакского района 12 мая поступило заявление от местной жительницы. В нем она указала, что ее 56-летний супруг пропал без вести. Она также указала, что перед входом на частную территорию их хозяйства обнаружила вставную челюсть мужа и указала, что подозревает своего благоверного в измене.

Сыщики никак не могли понять, причем здесь найденные зубы и другая женщина. Они пытались получить вразумительное объяснение с заявительницы, но безуспешно. По закону они приняли решение о проведении проверки.

Практически в тот же час в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трупа на заднем сидении сгоревшего автомобиля «Нива». Как оказалось, тело принадлежало разыскиваемому ревнивой женщиной.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Благодаря неотложным мероприятиям, проведенными следователями СКР, удалось задержать подозреваемого в совершении преступления», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Им оказался 34-летний житель деревни Русский Саскуль.

«Убитый сельчанин подрабатывал на тракторе у знакомого, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Во время труда по непонятным причинам на транспортном средстве «стуканул» двигатель. Вину за произошедшее возложили на убитого и повесили на него долг».

До своей гибели тракторист злоупотребил спиртным. К нему заехал давнишний приятель и они вдвоем в «Ниве» подозреваемого продолжили распивать алкоголь.

«Слово за слово и между близкими людьми начался словесный конфликт. Водитель русского внедорожника стал упрекать друга за то, что он, по его мнения, сломал трактор и не хочет возвращать деньги за ремонт. С такой постановкой вопроса категорически был не согласен потерпевший. Между друзьями началась драка. В пылу гнева шофер убил своего знакомого», — резюмировал источник.

После того, как подозреваемый понял, что совершил непоправимую ошибку, он стал возить труп по окрестностям и врезался в дерево. Мужчина подумал, что это идеальный случай, чтобы скрыть совершенное преступление и сжег авто вместе с мертвым товарищем.

Но следователи смогли вывести злоумышленника на чистую воду. Сейчас он находится под арестом. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство башкирия уголовное дело трактор
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