Член ассоциации «ОКО» оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости в России

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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
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Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
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Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
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Член ассоциации «ОКО» оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости в России

Общество
Член ассоциации «ОКО» оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости в России
pixabay.com  /  PD

Москва, 17 мая. Инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах РФ с 20 до 10 км/ч оценил исполнительный директор ассоциации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ и МВД согласовать позицию по этому вопросу до 1 августа. С учетом целей программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» снижение нештрафуемого порога необходимо, заявил Тузмухаметов в интервью «Радио 1».

Скорость — одна из главных причин ДТП с летальными исходами и тяжелыми травмами. Именно из-за этого порог в 20 км/ч критичен, отметил спикер. Он напомнил, что во многих населенных пунктах при официально разрешенной скорости 60 км/ч фактическая составляет 80 км/ч.

«В большинстве случаев эти 20 км/ч — это граница между выживанием и смертью», — отметил эксперт.

Тузмухаметов поддержал инициативу. К тому же при нештрафуемом пороге превышение скорости в 10 км/ч практически гарантированно можно исключить несправедливых санкций в адрес водителей, заключил он.

Скоростные нарушения — не единственное, что встречается на российских дорогах. Недавно житель Волгограда катался по городу с полицейскими мигалками, теперь ему грозит штраф.

пдд скорость нештрафуемый порог
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Все новости / Общество / Член ассоциации «ОКО» оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости в России
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