Член ассоциации «ОКО» оценил идею снижения нештрафуемого порога скорости в России

Москва, 17 мая. Инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах РФ с 20 до 10 км/ч оценил исполнительный директор ассоциации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ и МВД согласовать позицию по этому вопросу до 1 августа. С учетом целей программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» снижение нештрафуемого порога необходимо, заявил Тузмухаметов в интервью «Радио 1».

Скорость — одна из главных причин ДТП с летальными исходами и тяжелыми травмами. Именно из-за этого порог в 20 км/ч критичен, отметил спикер. Он напомнил, что во многих населенных пунктах при официально разрешенной скорости 60 км/ч фактическая составляет 80 км/ч.

«В большинстве случаев эти 20 км/ч — это граница между выживанием и смертью», — отметил эксперт.

Тузмухаметов поддержал инициативу. К тому же при нештрафуемом пороге превышение скорости в 10 км/ч практически гарантированно можно исключить несправедливых санкций в адрес водителей, заключил он.

Скоростные нарушения — не единственное, что встречается на российских дорогах. Недавно житель Волгограда катался по городу с полицейскими мигалками, теперь ему грозит штраф.