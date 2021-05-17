Извивающаяся в постели Анна Семенович исполнила новую песню

Москва, 17 мая. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович устроила небольшую презентацию своего нового трека «Хочу». Она исполнила для поклонников отрывок из песни.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором предстала перед фанатами в шелковой пижаме. На кадрах извивающаяся в постели Семенович поет новый трек, правда, на видео звучит студийная запись, а не живое исполнение.

«Я очень полюбила свою новую песню «Хочу», она нежная и добрая, прям как я», — написала под роликом Семенович.

Экс-солистка «Блестящих» отметила, что премьера песни состоится через четыре дня. Поклонники оставили певице множество комплиментов и сообщили, что с нетерпением ждут выхода нового трека.

«Песня действительно красивая!!! Жду!»; «Очень нежно, мне очень понравилось»; «Вы шикарная на все 100%. Люблю вас очень сильно!»; «Вы наше солнышко ясное. Красавица ненаглядная! Очень ждем премьеру!» — написали восхищенные фолловеры.

Анна Семенович ранее нарвалась на критику подписчиков из-за поздравления с Днем Победы. Певицу жестко раскритиковали за снимки в форме Советской армии.