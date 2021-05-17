Аксенов заявил о планах по строительству новых водохранилищ в Крыму

Симферополь, 17 мая. Планами построить дополнительное водохранилище для обеспечения столицы Крыма необходимым ресурсом поделился глава республики Сергей Аксенов.

Новое водохранилище для Симферополя будет вмещать 15 млн кубометров воды. Власти Крыма также хотят обеспечить Алушту дополнительным искусственным водоемом, рассказал Аксенов. Заявляется, что он сможет вмещать до восьми млн кубометров воды.

Аянское водохранилище, которое обеспечивает как Симферополь, так и пограничные районы, почти полностью наполнилось водой, рассказал корреспондент ФАН в Крыму.