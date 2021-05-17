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20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
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Аксенов заявил о планах по строительству новых водохранилищ в Крыму

  /   Обновлено: 17 мая 2021 20:40
Общество
Аксенов заявил о планах по строительству новых водохранилищ в Крыму
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Симферополь, 17 мая. Планами построить дополнительное водохранилище для обеспечения столицы Крыма необходимым ресурсом поделился глава республики Сергей Аксенов.

Новое водохранилище для Симферополя будет вмещать 15 млн кубометров воды. Власти Крыма также хотят обеспечить Алушту дополнительным искусственным водоемом, рассказал Аксенов. Заявляется, что он сможет вмещать до восьми млн кубометров воды.

Аянское водохранилище, которое обеспечивает как Симферополь, так и пограничные районы, почти полностью наполнилось водой, рассказал корреспондент ФАН в Крыму.

крым аксенов водохранилища
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