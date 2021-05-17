Учения корабля «Пытливый» ВМФ РФ прошли на фоне захода судна ВМС Британии в Черное море

Севастополь, 17 мая. Экипаж сторожевика «Пытливый» провел маневры по уничтожению воздушных целей условного противника в акватории Черного моря. Об этом сообщили в штабе Черноморского флота.

Согласно информации, расчеты сторожевика выявили группу малоразмерных целей, движущихся в сторону пункта базирования кораблей. На «Пытливом» в рамках учений была объявлена боевая готовность к использованию средств ПВО. Отмечается, что неопознанные цели были идентифицированы как беспилотники и уничтожены условно, без фактического применения оружия.

Известно, что плановая тренировка проводилась в пункте базирования соединения надводных кораблей Черноморского флота в Севастополе и прошла на фоне захода в Черное море британского боевого корабля.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот (ВМФ) РФ планирует вывести из своего состава все подлодки проектов 667БДР «Кальмар» и БДРМ «Дельфин.