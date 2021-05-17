Бронеавтомобиль «Тайфун» пополнит ряды армейского спецназа ВС РФ

Москва, 17 мая. Роты специального назначения в общевойсковых российских армиях получат новые бронеавтомобили «Тайфун».

«Тайфуны» обладают рядом привлекательных характеристик и способны обеспечить российским спецназовцам высокую защиту, маневренность и возможность действовать в тылу оппонента. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передают «Известия».

По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, машины такого плана сегодня востребованы во всех армиях, а созданный на базе КамАЗа «Тайфун» отличается высокой проходимостью, защитой от минных взрывов и непревзойденной устойчивостью.

Хлопотов также отметил, что под конкретные задачи и условия разрабатываются разные виды техники, именно поэтому среди моделей «Тайфуна» имеется медицинский бронеавтомобиль и «Тайфун-десантник», разработанный специально для ВДВ.

Ранее в США назвали основное преимущество ВДВ РФ над американским десантом.