МИД России не осведомлен о просьбе Украины организовать нормандские переговоры

Москва, 17 мая. Министерство иностранных дел РФ не осведомлено о просьбе Киева организовать проведение встречи в рамках «нормандского формата». Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что направил письма коллегам по «нормандскому формату». Он предложил организовать переговоры с участием министров иностранных дел России, Германии и Франции.

«Я не видел этого письма», — сказал Руденко, отметив, что Москва никогда не уходила от таких контактов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее выступил за сохранение «нормандского формата» и выполнение Минских соглашений.