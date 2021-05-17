Норкин вернул украинку Соколовскую с небес на землю после комплимента ее платью

Москва, 17 мая. Телеведущий Андрей Норкин отрезвил украинскую журналистку Янину Соколовскую после комплимента ее внешности из уст своего коллеги Ивана Трушкина.

Соколовская впервые за долгое время появилась в студии программы «Место встречи» на НТВ. Трушкин назвал 17 мая «днем редких гостей» передачи и поприветствовал украинку комплиментом. Ведущий назвал ее темное платье с желтыми цветами нарядом «повышенной степени шикарности». Слова благодарности от гостьи перебил Норкин, в шутку пожуривший молодого коллегу за лесть.

«Подхалим!"— сказал ведущий.

«Уже все. Ничего плохого не скажешь», - отреагировала Соколовская, заподозрив в словах Трушкина манипуляцию.

«Просто он надеется, что вы будете вести себя прилично», - объяснил Норкин, полностью перечеркнув комплимент от Трушкина.

«Стараюсь из последних сил», - парировала Соколовская.

«Пока молчите. Это хорошо», - констатировал Норкин.

Возможно, комплимент Трушкина действительно возымел эффект. Украинка, вопреки обыкновению, вела себя в эфире неожиданно скромно. Соколовская заявила об отсутствии угроз для бизнеса Виктора Медведчука на Украине, несмотря на его преследование по делу о госизмене. В споре с журналистом Максимом Юсиным о блокировании каналов, связанных с Медведчуком, она заявила, что собеседник давно не посещал Украину и вряд ли знает местные реалии телевидения.

Затем Соколовская заявила о переформатировании «клуба друзей Украины» на базе «Крымской платформы». Она сравнила подобные объединения с ракетой-носителем, на которой Киев планирует достичь особого партнерства с НАТО. Норкин и Трушкин же продолжили аналогию с клубом.

«Так напиваешься с не самыми неприятными людьми, что они подписывают нужные тебе бумаги», - пошутил Норкин.

Ведущий «Места встречи» регулярно обсуждает Украину и ее проблемы, хотя сам признавался, что поддерживает сведение данной темы к минимуму. Ранее ФАН публиковал пятерку показательных анекдотов Норкина об Украине, ее жителях и политиках.