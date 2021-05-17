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новостей
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
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Норкин вернул украинку Соколовскую с небес на землю после комплимента ее платью

Общество
Норкин вернул украинку Соколовскую с небес на землю после комплимента ее платью
youtube.com  /  Prt Scr / НТВ

Москва, 17 мая. Телеведущий Андрей Норкин отрезвил украинскую журналистку Янину Соколовскую после комплимента ее внешности из уст своего коллеги Ивана Трушкина.

Соколовская впервые за долгое время появилась в студии программы «Место встречи» на НТВ. Трушкин назвал 17 мая «днем редких гостей» передачи и поприветствовал украинку комплиментом. Ведущий назвал ее темное платье с желтыми цветами нарядом «повышенной степени шикарности». Слова благодарности от гостьи перебил Норкин, в шутку пожуривший молодого коллегу за лесть.

«Подхалим!"— сказал ведущий.

«Уже все. Ничего плохого не скажешь», - отреагировала Соколовская, заподозрив в словах Трушкина манипуляцию.

«Просто он надеется, что вы будете вести себя прилично», - объяснил Норкин, полностью перечеркнув комплимент от Трушкина.

«Стараюсь из последних сил», - парировала Соколовская.

«Пока молчите. Это хорошо», - констатировал Норкин.

Возможно, комплимент Трушкина действительно возымел эффект. Украинка, вопреки обыкновению, вела себя в эфире неожиданно скромно. Соколовская заявила об отсутствии угроз для бизнеса Виктора Медведчука на Украине, несмотря на его преследование по делу о госизмене. В споре с журналистом Максимом Юсиным о блокировании каналов, связанных с Медведчуком, она заявила, что собеседник давно не посещал Украину и вряд ли знает местные реалии телевидения.

Затем Соколовская заявила о переформатировании «клуба друзей Украины» на базе «Крымской платформы». Она сравнила подобные объединения с ракетой-носителем, на которой Киев планирует достичь особого партнерства с НАТО. Норкин и Трушкин же продолжили аналогию с клубом.

«Так напиваешься с не самыми неприятными людьми, что они подписывают нужные тебе бумаги», - пошутил Норкин.

Ведущий «Места встречи» регулярно обсуждает Украину и ее проблемы, хотя сам признавался, что поддерживает сведение данной темы к минимуму. Ранее ФАН публиковал пятерку показательных анекдотов Норкина об Украине, ее жителях и политиках.

норкин украинка соколовская комплимент
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