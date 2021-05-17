В NI назвали две главные проблемы американского «элитного» спецназа SEAL

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 20:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
Все новости
17 мая 20:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:57
Политика
Сергей Лавров отметил роль России в борьбе с политикой колониализма
20:57
Экономика
Народные избранники из Великого Новгорода раскрыли информацию о своем имуществе
20:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина откровенно высказалась о пластике груди
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
Все новости

В NI назвали две главные проблемы американского «элитного» спецназа SEAL

Армия
В NI назвали две главные проблемы американского «элитного» спецназа SEAL
flickr.com/The U.S. Army  /  Staff Sgt. Shane Hamann

Вашингтон, 17 мая. Боевой потенциал и морально-психологическое состояние бойцов американского спецназа SEAL не позволяют им рассчитывать на успех при столкновении с сильным противником.

Такой вывод содержится в статье американского издания The National Interest, ее пересказ представлен «ПолитЭкспертом». Авторы NI отмечают, что на протяжении нескольких десятилетий у военно-морского спецназа США не было достойных оппонентов, «морские котики» имели подавляющее преимущество в подготовке, экипировке и вооружении на д разрозненными бандами террористов и экстремистов.

В результате «элитный» американский спецназ деградировал, а его главными проблемами стали алкоголизм с наркоманией среди личного состава и неуставные взаимоотношения, пишут американские обозреватели.

По их данным, руководство Пентагона планирует масштабные реформы для «оздоровления» спецподразделений SEAL. Их численность будет сокращена на треть, наиболее скомпрометированные и недисциплинированные военнослужащие уйдут в отставку. Оставшихся бойцов оснастят современными средствами РЭБ и БПЛА, в их составе появятся специалисты по кибербезопасности. Также командование ВМС США собирается повысить престиж службы «морских котиков», сообщают авторы NI.

Ранее сообщалось, что гражданин США был арестован за съемку обучающего видео для террористов.

сша спецназ seal
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 41770 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 36972 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 27658 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 21404 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 16045 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Все новости / Армия / В NI назвали две главные проблемы американского «элитного» спецназа SEAL
Рейтинг@Mail.ru