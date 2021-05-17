В NI назвали две главные проблемы американского «элитного» спецназа SEAL

Вашингтон, 17 мая. Боевой потенциал и морально-психологическое состояние бойцов американского спецназа SEAL не позволяют им рассчитывать на успех при столкновении с сильным противником.

Такой вывод содержится в статье американского издания The National Interest, ее пересказ представлен «ПолитЭкспертом». Авторы NI отмечают, что на протяжении нескольких десятилетий у военно-морского спецназа США не было достойных оппонентов, «морские котики» имели подавляющее преимущество в подготовке, экипировке и вооружении на д разрозненными бандами террористов и экстремистов.

В результате «элитный» американский спецназ деградировал, а его главными проблемами стали алкоголизм с наркоманией среди личного состава и неуставные взаимоотношения, пишут американские обозреватели.

По их данным, руководство Пентагона планирует масштабные реформы для «оздоровления» спецподразделений SEAL. Их численность будет сокращена на треть, наиболее скомпрометированные и недисциплинированные военнослужащие уйдут в отставку. Оставшихся бойцов оснастят современными средствами РЭБ и БПЛА, в их составе появятся специалисты по кибербезопасности. Также командование ВМС США собирается повысить престиж службы «морских котиков», сообщают авторы NI.

Ранее сообщалось, что гражданин США был арестован за съемку обучающего видео для террористов.