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17 мая 22:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:26
Происшествия
Нетаньяху: Израиль продолжит осуществлять удары по объектам ХАМАС в Газе
22:19
Происшествия
Катар сообщил об ударе Израиля по зданию Красного Полумесяца в секторе Газа
22:05
Происшествия
Человек на пути «затормозил» движение на серой ветке московского метро
21:52
Общество
Вассерман жестко высказался о #metoo, назвав виновниками скандалов женщин
21:52
Общество
Калининградец посадил ребенка за руль своего «Мерседеса»
21:36
Весь мир
Высокий уровень подготовки молодых специалистов обеспечит развитие ЦАР
21:31
Весь мир
Жители ЦАР запланировали новую акцию в знак поддержки России
21:30
Весь мир
Тихоокеанская военная коалиция как способ втянуть Европу в войну с Китаем
21:27
Общество
Глава Чечни Кадыров считает себя «пехотинцем» президента РФ Путина
21:23
Политика
«Притворяются российским СМИ»: политический аналитик о провокации «Новой газеты»
21:19
Весь мир
Танцы и восторг: как центральноафриканцы смотрели фильм «Турист»
21:18
Общество
Усиленные меры безопасности введут в Петербурге и Ленобласти из-за ЧЕ-2020
21:13
Происшествия
Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии
21:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак резко ответила критикующим ее внешность россиянам
21:11
Политика
Сенатор Сергей Цеков: Американское оружие убивает граждан Украины
21:07
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Аксенов заявил об окончании острой фазы дефицита воды в Крыму
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21:00
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21:00
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Германия будет вынуждена брать займы до 2024 года
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Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС

Общество
Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
Новостное агентство «Харьков».  / 

Западные кураторы штабов блогера Навального не были готовы к изменению тактики работы российской власти с иноагентами, поэтому на панике они стали придумывать новое псевдорасследование. Так в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал действия сотрудников «Новой газеты» и ВВС ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Ранее стало известно, что Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из британского BBC пытаются снять совместное расследование в Санкт-Петербурге про закрытие ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). ФАН, в свою очередь, выяснил, как псевдорасследователи получают закрытую и личную информацию, кто для них взламывает мессенджеры и как финансируются их репортажи.

«Российская власть, резко изменив тактику работы с особо активными иностранными агентами, буквально за полгода ликвидировала все результаты работы ФБК1 и Навального. Западные кураторы к этому не были готовы. У них паника. Бюджеты и проекты согласованы, а работать не получается. А те жалкие попытки показать массовость поддержки со стороны «общества» признаются жалкими даже самой оппозицией», — поделился мнением Руслан Осташко.

Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС
spbsj.ru  / Александр Голуб

Журналист сравнил Короткова и Барабанова с пауками, которые борются за звание «новой любимой жены». При этом Осташко подчеркнул, что вообще-то их способы получения информации, например подделка разрешения на съемку в ЖК «Лахта-плаза», где находится офис Федерального агентства новостей, или попытка взлома мессенджеров нужных им людей по номерам телефонов, незаконны.

«Среди пауков в банке идет борьба за звание новой любимой жены. Коротков, Барабанов и «Новая газета» не хотят оставаться в стороне. Причем кого-то даже устроит вариант, если нарушивших закон «журналистов» привлекут к ответственности. Это агония западников. Не их конец, но агония того поколения. Кто и когда придет к ним на смену — вот главный вопрос сейчас», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, 18 мая состоится очередное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга по иску сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова к редакции Федерального агентства новостей. При этом СК РФ продолжает проверку в отношении журналиста. Следственные органы изучают сведения о предполагаемом сотрудничестве Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»2.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Организация запрещена на территории РФ.

ввс осташко коротков новая газета барабанов
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