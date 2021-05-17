Это агония западников: Руслан Осташко о расследовании-провокации «Новой газеты» и ВВС

Западные кураторы штабов блогера Навального не были готовы к изменению тактики работы российской власти с иноагентами, поэтому на панике они стали придумывать новое псевдорасследование. Так в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал действия сотрудников «Новой газеты» и ВВС ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Ранее стало известно, что Денис Коротков из «Новой газеты» и Илья Барабанов из британского BBC пытаются снять совместное расследование в Санкт-Петербурге про закрытие ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). ФАН, в свою очередь, выяснил, как псевдорасследователи получают закрытую и личную информацию, кто для них взламывает мессенджеры и как финансируются их репортажи.

«Российская власть, резко изменив тактику работы с особо активными иностранными агентами, буквально за полгода ликвидировала все результаты работы ФБК1 и Навального. Западные кураторы к этому не были готовы. У них паника. Бюджеты и проекты согласованы, а работать не получается. А те жалкие попытки показать массовость поддержки со стороны «общества» признаются жалкими даже самой оппозицией», — поделился мнением Руслан Осташко.

spbsj.ru / Александр Голуб

Журналист сравнил Короткова и Барабанова с пауками, которые борются за звание «новой любимой жены». При этом Осташко подчеркнул, что вообще-то их способы получения информации, например подделка разрешения на съемку в ЖК «Лахта-плаза», где находится офис Федерального агентства новостей, или попытка взлома мессенджеров нужных им людей по номерам телефонов, незаконны.

«Среди пауков в банке идет борьба за звание новой любимой жены. Коротков, Барабанов и «Новая газета» не хотят оставаться в стороне. Причем кого-то даже устроит вариант, если нарушивших закон «журналистов» привлекут к ответственности. Это агония западников. Не их конец, но агония того поколения. Кто и когда придет к ним на смену — вот главный вопрос сейчас», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, 18 мая состоится очередное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга по иску сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова к редакции Федерального агентства новостей. При этом СК РФ продолжает проверку в отношении журналиста. Следственные органы изучают сведения о предполагаемом сотрудничестве Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»2.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Организация запрещена на территории РФ.