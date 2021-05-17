Вассерман разоблачил «хитрый» план Зеленского

Москва, 17 мая. Президент Украины Владимир Зеленский опасается публичного отказа от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, что вынудило его разработать «хитрый» план.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться для обсуждения ситуации в Донбассе. В ответ лидер РФ призвал коллегу вместо него пригласить на переговоры представителей Луганской и Донецкой народных республик. Для начала необходимо наладить диалог с ними, а уже потом с третьими странами, коей в этом случае является Россия. По словам Путина, остальные вопросы он готов обсудить в Москве.

Чтобы заставить Путина отказаться от встречи, украинский президент инициировал уголовное преследование главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, считает журналист Анатолий Вассерман. Решение отправить депутата под домашний арест призвано сыграть на руку Зеленскому в вопросе встречи с Путиным.

«Медведчук с Путиным дружит. Вот и наезжает Зеленский на Медведчука в надежде, что Путин <...> сам заявит, что встреча невозможна», — добавил эксперт.

Ранее Вассерман заявил об угрозе сельскому хозяйству на Украине из-за принятых мер против причастных к Медведчуку структурам. Действия Киева спровоцировали расторжение сразу нескольких соглашений на поставку моторного топлива. Отсутствие горючего в период посева может дорого обойтись стране.

Медведчуку инкриминируют государственную измену и расхищение национальных ресурсов Крыма. В связи с этим в доме депутата прошли обыски, передает НСН.