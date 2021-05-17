Банги, 17 мая. Граждане Центральноафриканской Республики продолжают поддерживать сотрудничество с Россией и выражать ей благодарность за помощь в разгроме конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Жители страны проведут очередную акцию на фоне многочисленных информационных атак и попыток подорвать авторитет Москвы на Африканском континенте.

Люди соберутся у здания российского посольства в ЦАР в субботу, 22 мая. Они планируют сидячую демонстрацию. Таким образом центральноафриканцы хотят выразить свою молчаливую поддержку России.

Иностранные СМИ, в частности французские, развернули против РФ информационную войну. Париж беспокоит растущее влияние Москвы в Африке.

Недавно издание RFI опубликовало материал, в котором безосновательно обвинило российских инструкторов в совершении преступлений на территории Центральноафриканской Республики. Никаких доказательств журналисты не предоставили, а показания свидетелей, как выяснилось, были купленными.

Жители ЦАР давно уже не верят Франции. Россия делом, а не на словах показала свою готовность принять участие в восстановлении мира. Поэтому регулярные марши и митинги, на которых люди выражают благодарность РФ, стали обычным делом.

Недавно в столице ЦАР прошла многотысячная демонстрация. Ее участники высказали благодарность россиянам и потребовали, чтобы многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) и французы покинули страну.