«Арбузную царицу» выбрали в Волгоградской области

Волгоград, 17 мая. Победительницу конкурса красоты выбрали в Камышине. Этот город в Волгоградской области с 2014 году года имеет официальный статус арбузной столицы России.

Жюри проголосовало в поддержку Алины Кузнецовой. Кроме титула и короны девушка получила путевку на Черное море. Алина Кузнецова — хореограф с образованием режиссера. Девушка работает тату-мастером, а также занимается вокалом и поет в составе одной из камышинских групп.

«Почему бы не привлечь определенное внимание к городу в канун традиционного фестиваля, посвященного этой ягоде? К тому же он остается по сути единственным «арбузным» мероприятием на протяжении многих лет», — цитирует организаторов конкурса газета «Волгоградская правда».

Представительница Мексики Андреа Меса победила в конкурсе «Мисс Вселенная». В финал вышли участницы из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. В этом году конкурс прошел во Флориде. Организаторам мероприятия удалось соблюсти все меры безопасности.