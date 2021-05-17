Росстат: ВВП России снизился на 1% в начале года

Москва, 17 мая. Внутренний валовый продукт России в первые три месяца 2021 года снизился на 1%, такой результат дают предварительные подсчеты Росстата.

Для анализа применялись индикаторы статистики по отраслям экономики. Значительное падение было зафиксировано в пассажирообороте и добыче полезных ископаемых. Первый показатель упал на 34%, а второй — на 7,3%.

Статистическое ведомство подсчитало, что в утилизации отходов и ликвидации загрязнений и связанной с этим сфере бизнеса произошел рост на 11,9%. Кроме того, общий оптовый товарооборот вырос на 4,2%

Российский ВВП за 2020 год снизился на 3%, сообщал ранее Росстат. В Еврокомиссии ожидают от РФ такого же по объему роста и в 2021 году.

Почему отечественный рынок продуктов так штормит, в интервью изданию «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук Николай Кремлев.