Товарищеский матч сборных России и Польши во Вроцлаве пройдет со зрителями

Вроцлава, 17 мая. Болельщики смогут посетить контрольный матч футбольных сборных России и Польши.

Пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN) сообщила, что 10 тысяч болельщиков будут допущены на матч национальной сборной с Россией. Товарищеская встреча пройдет на городском стадионе во Вроцлаве 1 июня.

Стоит отметить, что сборные Польши и России примут участие в чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Бельгии, Дании и Финляндии. Поляки выступят в группе E. Им предстоит сыграть со сборными Швеции, Испании и Словакии.

Ранее Деян Ловрен и Никола Влашич вошли в расширенную заявку сборной Хорватии на Евро-2020. В резервный список попали еще два футболиста, выступающих в клубах РПЛ.