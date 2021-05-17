Путин поручил развить инфраструктуру детских лагерей в России

Москва, 17 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер, связанный с организацией летнего отдыха в детских лагерях.

Сайт Кремля опубликовал перечень поручений российского лидера. Сообщается, что кабинет министров к 1 ноября должен представить предложения по развитию детских лагерей.

«Правительству РФ: обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей, а также представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей», — говорится в тексте поручения президента РФ.

Ранее НСН рассказала об установлении Путиным почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач РФ». Российский лидер также дал поручение Генпрокуратуре России проверить соблюдение законов по обращению с животными.