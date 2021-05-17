Опубликованы летние фото резиденции марийского Деда Мороза

Йошкар-Ола, 17 мая. Теплое время года затрагивает и такие места, как резиденция Деда Мороза. Фото места жительства новогоднего волшебника из Марий Эл опубликовано в Сети.

Кадры опубликовал блогер и журналист Константин Терехов. Он также поделился впечатлениями от того, как выглядит резиденция марийского Деда Мороза Йушто Кугыза в то время, когда не покрыта снегом, передает «Медиапоток». По его словам, он специально приехал туда для того, чтобы сделать фотографии.

В середине мая Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район Ленинградской области. Он пробудет там два дня в рамках турне по городам Русской Ганзы. Запланировано, что он проведет встречи с сотрудниками местной районной администрации. Ему также предстоит посетить Великий Новгород, Вологду, Псков и другие города.