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17 мая 20:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
20:40
Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
20:39
Происшествия
Тело подростка нашли в заброшенном гараже на Сахалине
20:38
Общество
Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
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Опубликованы летние фото резиденции марийского Деда Мороза

Общество
Опубликованы летние фото резиденции марийского Деда Мороза
Prt Scr youtube.com  /  ТВ МЭТР

Йошкар-Ола, 17 мая. Теплое время года затрагивает и такие места, как резиденция Деда Мороза. Фото места жительства новогоднего волшебника из Марий Эл опубликовано в Сети.

Кадры опубликовал блогер и журналист Константин Терехов. Он также поделился впечатлениями от того, как выглядит резиденция марийского Деда Мороза Йушто Кугыза в то время, когда не покрыта снегом, передает «Медиапоток». По его словам, он специально приехал туда для того, чтобы сделать фотографии.

В середине мая Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район Ленинградской области. Он пробудет там два дня в рамках турне по городам Русской Ганзы. Запланировано, что он проведет встречи с сотрудниками местной районной администрации. Ему также предстоит посетить Великий Новгород, Вологду, Псков и другие города.

дед мороз марий эл резиденция
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