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новостей
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
20:40
Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
20:39
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Тело подростка нашли в заброшенном гараже на Сахалине
20:38
Общество
Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
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Коллекционер пожарной техники из Бийска поделился историей своего хобби

Общество
Коллекционер пожарной техники из Бийска поделился историей своего хобби
ТАСС  /  Вадим Брайдов

Горно-Алтайск, 17 мая. Евгений Соков из Алтая коллекционирует модели пожарной техники. О своем увлечении он рассказал журналистам.

Мужчина интересуется пожарной техникой с детства. Изначально он собирал информацию о развитии пожарного дела в Бийске. В его руки попало несколько исторических фотографий. Позже у него зародилась тяга к сбору моделей. Первую технику Евгению подарил друг на день рождения.

«И вот по этим фотографиям, которые у меня имелись, я начал собирать коллекцию. Модели один в один повторяют оригинал. По ним можно иметь представление, как раньше выглядели наши пожарные автомобили», — объяснил мужчина в интервью для издания «Наш Бийск».

Чтобы пополнить свою коллекцию, Евгений проделывает огромную работу. Он ищет описание модели автомобиля и конструкторские чертежи. Сейчас у мужчины есть доступ к историческим формулярам любой пожарной части Алтайского края.

В Британии разгорелся скандал из-за завещания принца Филиппа. Покойный завещал большую часть имущества, в том числе различные коллекции, своей супруге. Однако Елизавета II не захотела оглашать детали завещания публично. Она считает подобное неприемлемым.

алтай техника коллекция
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Все новости / Общество / Коллекционер пожарной техники из Бийска поделился историей своего хобби
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