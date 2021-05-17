Коллекционер пожарной техники из Бийска поделился историей своего хобби

Горно-Алтайск, 17 мая. Евгений Соков из Алтая коллекционирует модели пожарной техники. О своем увлечении он рассказал журналистам.

Мужчина интересуется пожарной техникой с детства. Изначально он собирал информацию о развитии пожарного дела в Бийске. В его руки попало несколько исторических фотографий. Позже у него зародилась тяга к сбору моделей. Первую технику Евгению подарил друг на день рождения.

«И вот по этим фотографиям, которые у меня имелись, я начал собирать коллекцию. Модели один в один повторяют оригинал. По ним можно иметь представление, как раньше выглядели наши пожарные автомобили», — объяснил мужчина в интервью для издания «Наш Бийск».

Чтобы пополнить свою коллекцию, Евгений проделывает огромную работу. Он ищет описание модели автомобиля и конструкторские чертежи. Сейчас у мужчины есть доступ к историческим формулярам любой пожарной части Алтайского края.

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