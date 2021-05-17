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20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
20:40
Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
20:39
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Общество
Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
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Франция пытается перекрыть международную финансовую помощь ЦАР

Весь мир
Франция пытается перекрыть международную финансовую помощь ЦАР
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 17 мая. Франция стремится восстановить свое влияние в Центральноафриканской Республике. Она надеется, что страна погрузится в экономический кризис и это позволит Парижу диктовать свои условия.

Французы утрачивают позиции в бывшей колонии. Кроме того, сотрудничество ЦАР и России становится все более продуктивным, что тоже вызывает беспокойство Пятой республики.

Среди центральноафриканцев распространяются антифранцузские настроения. Париж всеми силами старается дестабилизировать ситуацию в ЦАР, его агенты подозреваются в подготовке боевиков. Кроме того, французские СМИ пытаются очернить вооруженные силы (FACA) и их союзников.

Российские инструкторы обучили армию и обеспечили ее высокий уровень подготовки. Это позволило бойцам FACA полностью разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC ). На фоне этого Франции пришлось отказаться от попыток повлиять на ЦАР с военной стороны. Теперь она сделает ставку на создание экономического кризиса.

Париж сделает все возможное, чтобы остановить финансовую поддержку со стороны иностранных партнеров Центральноафриканской Республики. Он надеется, что таким образом сможет сломить авторитет президента Фостен-Арканжа Туадера и вызвать социальную напряженность.

Эту мысль уже продвигают через Абду Карима Мекассуа, который открыто говорил, что он «человек Франции».

«Нашей стране грозит серьезный кризис. Финансовые партнеры, которые нас поддерживают, недовольны ЦАР и ее лидерами», — заявил бывший глава Национальной ассамблеи.

Он потерял свой пост в 2018 году и с тех пор открыто выступает против Туадера. Его связи с Францией подкрепляются личной неприязнью к президенту, а потому Мекассуа с радостью выполнит любую задачу, направленную на уничтожение республики.

Центральноафриканцы прекрасно понимают, что Париж преследует в ЦАР только свои интересы. Восстановить былой авторитет уже невозможно. Все попытки французов это сделать только усугубляют ситуацию. Информационная кампания против вооруженных сил (FACA) и их союзников только нанесла вред репутации Парижа. Люди выходят на многотысячные марши, чтобы поддержать Россию и выступить против присутствия ООН.

франция цар туадера
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