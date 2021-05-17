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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
20:40
Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
20:39
Происшествия
Тело подростка нашли в заброшенном гараже на Сахалине
20:38
Общество
Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
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Власти Уссурийска планируют передать спасенных от наводнения медведей частным зоопаркам

Общество
Власти Уссурийска планируют передать спасенных от наводнения медведей частным зоопаркам
pixabay.com  /  PD

Уссурийск, 17 мая. Вопрос о судьбе спасенных от наводнения медведей подняли в Приморье. Косолапые прославились после тайфуна «Гони» в 2015 году.

Медведи находились в клетках, по пояс залитые водой. Для их спасения пришлось задействовать вертолет. Согласно закону о диких животных, необходимо улучшить условия содержания медведей в парке «Дора». Однако на данном земельном участке сделать это трудно, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии Уссурийска.

Перед властями встала задача реконструкции парка и расселения косолапых. Сейчас в зооуголке обитают волкособ, кролик, енот и 11 медведей. Последние все еще контролируются администрацией Уссурийска. Власти ведут переговоры с частными зоопарками о передаче им животных. Как только найдутся учреждения, готовые принять медведей, варианты содержания обсудят с местными жителями.

Недавно в Приморье появился первый на Дальнем Востоке приют для гималайских медведей. Для проживания животных сформировали все необходимые условия. Ранее жители региона обладали косолапыми незаконно.

уссурийск медведи зоопарки
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Все новости / Общество / Власти Уссурийска планируют передать спасенных от наводнения медведей частным зоопаркам
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