Власти Уссурийска планируют передать спасенных от наводнения медведей частным зоопаркам

Уссурийск, 17 мая. Вопрос о судьбе спасенных от наводнения медведей подняли в Приморье. Косолапые прославились после тайфуна «Гони» в 2015 году.

Медведи находились в клетках, по пояс залитые водой. Для их спасения пришлось задействовать вертолет. Согласно закону о диких животных, необходимо улучшить условия содержания медведей в парке «Дора». Однако на данном земельном участке сделать это трудно, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии Уссурийска.

Перед властями встала задача реконструкции парка и расселения косолапых. Сейчас в зооуголке обитают волкособ, кролик, енот и 11 медведей. Последние все еще контролируются администрацией Уссурийска. Власти ведут переговоры с частными зоопарками о передаче им животных. Как только найдутся учреждения, готовые принять медведей, варианты содержания обсудят с местными жителями.

Недавно в Приморье появился первый на Дальнем Востоке приют для гималайских медведей. Для проживания животных сформировали все необходимые условия. Ранее жители региона обладали косолапыми незаконно.