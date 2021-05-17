Президент Сирии Башар Асад встретился с лидером Абхазии

Дамаск, 17 мая. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сирию, где он провел встречи на официальном уровне с представителями сирийской стороны, сообщает пресс-служба главы республики.

Сирийский лидер Башар Асад встретил своего коллегу у въезда в дворцовый комплекс. Там был выстроен почетный караул, который приветствовал Бжанию торжественным маршем.

Аслан Бжания прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую республику в воскресенье 16 мая.https://t.co/YEuekyF907 — Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) May 17, 2021

«Визит главы Абхазии имеет большое значение для развития межгосударственных отношений. Он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях», — сказал Башар Асад в приветственном слове.

Аслан Бжания поблагодарил сирийского коллегу за решение признать независимость республики и установление дипломатических связей.

«Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться», — пояснил президент Абхазии.

О чем говорили

После обмена приветственными речами стороны провели переговоры. Сначала они прошли с участием делегаций с обеих сторон. Потом лидеры встретились в формате «1+1».

«Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений», — пояснила пресс-служба абхазского лидера.

По итогам переговоров президенты Абхазии и Сирии провели брифинг для журналистов, после чего отправились на экскурсию, в ходе которой сирийская сторона показала гостям древние христианские памятники архитектуры в Дамаске.

Двусторонние отношения

Отношения между Дамаском и Сухумом носят устойчивый характер. Абхазия открыла посольство в Сирии в начале октября 2020 года. На мероприятии помимо сирийского лидера присутствовал руководитель администрации президента Абхазии Алхас Квициния.

Уже в ноябре 2020 года состоялись двусторонние переговоры с участием премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса и главы МИД Абхазии Кове Даура.

Тогда участники встречи приняли решение о формировании совместного Совета предпринимателей и комитета по взаимодействию министерств двух государств, что позволяло реализовывать промышленные, а также экономические проекты. Обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии отношений.