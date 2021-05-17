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Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
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JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
20:40
Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
20:39
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Президент Сирии Башар Асад встретился с лидером Абхазии

  /   Обновлено: 17 мая 2021 20:20
Весь мир
Президент Сирии Башар Асад встретился с лидером Абхазии
telegram.org  /  رئاسة الجمهورية العربية السورية

Дамаск, 17 мая. Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл в Сирию, где он провел встречи на официальном уровне с представителями сирийской стороны, сообщает пресс-служба главы республики.

Сирийский лидер Башар Асад встретил своего коллегу у въезда в дворцовый комплекс. Там был выстроен почетный караул, который приветствовал Бжанию торжественным маршем.

«Визит главы Абхазии имеет большое значение для развития межгосударственных отношений. Он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях», — сказал Башар Асад в приветственном слове.

Аслан Бжания поблагодарил сирийского коллегу за решение признать независимость республики и установление дипломатических связей.

«Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться», — пояснил президент Абхазии.

О чем говорили

После обмена приветственными речами стороны провели переговоры. Сначала они прошли с участием делегаций с обеих сторон. Потом лидеры встретились в формате «1+1».

«Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений», — пояснила пресс-служба абхазского лидера.

По итогам переговоров президенты Абхазии и Сирии провели брифинг для журналистов, после чего отправились на экскурсию, в ходе которой сирийская сторона показала гостям древние христианские памятники архитектуры в Дамаске.

Двусторонние отношения

Отношения между Дамаском и Сухумом носят устойчивый характер. Абхазия открыла посольство в Сирии в начале октября 2020 года. На мероприятии помимо сирийского лидера присутствовал руководитель администрации президента Абхазии Алхас Квициния.

Уже в ноябре 2020 года состоялись двусторонние переговоры с участием премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса и главы МИД Абхазии Кове Даура.

Тогда участники встречи приняли решение о формировании совместного Совета предпринимателей и комитета по взаимодействию министерств двух государств, что позволяло реализовывать промышленные, а также экономические проекты. Обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии отношений.

сирия асад абхазия
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