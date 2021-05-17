Избиение китов в Приморском дельфинарии: что грозит дрессировщикам

В Приморском океанариуме своеобразное отношение к животным, за это их можно даже закрыть. Об этом в беседе с ФАН заявил научный руководитель Севастопольского дельфинария, специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов.

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, где один из дрессировщиков Приморского океанариума бьет двух китов-белух за отказ животных поцеловать его, что являлось элементом шоу. На видео видно, как тренер ударил одного кита кулаком, а другого пнул ногой. Экологические организации и зоозащитники не остались в стороне — они требуют провести проверку океанариума на предмет жестокого обращения с животными.

В пресс-службе Приморского океанариума сказали, что в опубликованном видео нет того, что предшествовало действиям тренера. По заявлению пресс-секретаря Елены Поддубной, «в период гона животные нередко проявляют агрессию друг к другу», поэтому действия тренера были направлены на то, чтобы переключить их внимание.

Специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов в комментарии ФАН признался, что с подобным методом воспитания животных сталкивается впервые. По его словам, в Севастополе животных за неповиновение могут проучить иначе, не таким кардинальным способом.

«Бить животных в качестве дрессировки — не наш путь. В нашем дельфинарии никогда таких случаев не было. Максимум, если животное вдруг начинает себя как-то не так вести, тренер разворачивается и ненадолго уходит заниматься своими делами. Это для хорошо тренированного животного, привыкшего к своему тренеру, является наказанием. Минут через 15 дрессировщик возвращается, а животное, осознавшее свою ошибку, делает все упражнения, которые ему предлагает тренер», — рассказал эксперт.

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Кроме того, Жбанов отметил, что подобные негативные ситуации, связанные с жестоким обращением с животными, в Приморском океанариуме происходят уже не в первый раз, за что организацию можно наказать.

«У них своеобразное отношение к животным, за это Приморский океанариум можно критиковать. К ответственности тоже, наверное, можно привлечь, ведь это уже не первый случай. Если у них методика — лупить животных, то, я думаю, их можно и закрыть», — сказал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главный тренер океанариума Игорь Костычев не увидел в ролике признаков жестокого обращения с животными. По его словам, тренер Дмитрий Бачинский, которого общественность обвинила в избиении белух, не причинил животным боль. Специалист якобы проявил «нетерпение», когда пытался успокоить агрессивное животное.