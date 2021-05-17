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JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
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Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
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Избиение китов в Приморском дельфинарии: что грозит дрессировщикам

  /   Обновлено: 17 мая 2021 20:36
Общество
Избиение китов в Приморском дельфинарии: что грозит дрессировщикам
wikipedia.org  /  Steve Snodgrass

В Приморском океанариуме своеобразное отношение к животным, за это их можно даже закрыть. Об этом в беседе с ФАН заявил научный руководитель Севастопольского дельфинария, специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов.

Накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, где один из дрессировщиков Приморского океанариума бьет двух китов-белух за отказ животных поцеловать его, что являлось элементом шоу. На видео видно, как тренер ударил одного кита кулаком, а другого пнул ногой. Экологические организации и зоозащитники не остались в стороне — они требуют провести проверку океанариума на предмет жестокого обращения с животными.

В пресс-службе Приморского океанариума сказали, что в опубликованном видео нет того, что предшествовало действиям тренера. По заявлению пресс-секретаря Елены Поддубной, «в период гона животные нередко проявляют агрессию друг к другу», поэтому действия тренера были направлены на то, чтобы переключить их внимание.

Специалист по морским млекопитающим Александр Жбанов в комментарии ФАН признался, что с подобным методом воспитания животных сталкивается впервые. По его словам, в Севастополе животных за неповиновение могут проучить иначе, не таким кардинальным способом.

«Бить животных в качестве дрессировки — не наш путь. В нашем дельфинарии никогда таких случаев не было. Максимум, если животное вдруг начинает себя как-то не так вести, тренер разворачивается и ненадолго уходит заниматься своими делами. Это для хорошо тренированного животного, привыкшего к своему тренеру, является наказанием. Минут через 15 дрессировщик возвращается, а животное, осознавшее свою ошибку, делает все упражнения, которые ему предлагает тренер», — рассказал эксперт.

В Севастопольском дельфинарии раскритиковали океанариум, где избили китов
wikipedia.org  / Роман Дергунов / CC BY-SA 4.0

Кроме того, Жбанов отметил, что подобные негативные ситуации, связанные с жестоким обращением с животными, в Приморском океанариуме происходят уже не в первый раз, за что организацию можно наказать.

«У них своеобразное отношение к животным, за это Приморский океанариум можно критиковать. К ответственности тоже, наверное, можно привлечь, ведь это уже не первый случай. Если у них методика — лупить животных, то, я думаю, их можно и закрыть», — сказал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главный тренер океанариума Игорь Костычев не увидел в ролике признаков жестокого обращения с животными. По его словам, тренер Дмитрий Бачинский, которого общественность обвинила в избиении белух, не причинил животным боль. Специалист якобы проявил «нетерпение», когда пытался успокоить агрессивное животное.

севастополь животные океанариум приморский океанариум белуха дельфинарий
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Все новости / Общество / Избиение китов в Приморском дельфинарии: что грозит дрессировщикам
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