Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков

Эр-Рияд, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов в Саудовской Аравии изъяли крупную партию наркотиков. Как уточняют ближневосточные СМИ, аналогичное событие накануне произошло в Турции.
Саудовские таможенники объявили об изъятии 2 130 000 таблеток амфетамина. Они были найдены офицерами полиции в грузовике-рефрижераторе, который пытался пересечь границу и въехать в страну.
Saudi customs seizes 2.3 million Captagon pills pic.twitter.com/ntLZnr3DpS— The National (@TheNationalNews) May 16, 2021
На опубликованной видеозаписи наркотические средства вытаскиваются из-под пола в кабине водителя. Его самого задержали после оперативных мероприятий.
Кроме того, в минувшие выходные в турецком порту Искендерун была изъята еще более крупная партия. Сотрудники таможенной службы обнаружили свыше 6,2 млн таблеток амфетамина. Стоимость груза оценена на сумму более 37 млн долларов. Он хранился в 11 контейнерах, которые направлялись в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Синтетика на Ближнем Востоке
За последние годы в странах Ближнего Востока отмечается значительное увеличение торговли каптагоном — так называется синтетический амфетамин.
В 2019 году в Греции были перехвачены 33 млн таблеток. На тот момент это была самая крупная партия данного наркотика на сумму более полумиллиарда евро. Уже в апреле 2020 года саудовские контрабандисты пытались провезти в страну 44,7 млн таблеток амфетамина.
Saudi Arabia captured a shipment came from Syrian government to Saudi Arabia as "Mate" and found 19,000,000 drug pill in it.— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) April 29, 2020
Again, that's how the regime in Syria is funding his activities, and that's how he will never give stability to the region... pic.twitter.com/NKdH79ez6r
Одним из распространенных способов переправки наркотиков стали поставки под видом фруктов и овощей из Ливана. По версии следствия Саудовской Аравии, подобные каналы сбыта были организованы террористическим подпольем «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).
1 Организация запрещена на территории РФ.