Полиция Саудовской Аравии изъяла крупную партию наркотиков

Эр-Рияд, 17 мая. Сотрудники правоохранительных органов в Саудовской Аравии изъяли крупную партию наркотиков. Как уточняют ближневосточные СМИ, аналогичное событие накануне произошло в Турции.

Саудовские таможенники объявили об изъятии 2 130 000 таблеток амфетамина. Они были найдены офицерами полиции в грузовике-рефрижераторе, который пытался пересечь границу и въехать в страну.

Saudi customs seizes 2.3 million Captagon pills pic.twitter.com/ntLZnr3DpS — The National (@TheNationalNews) May 16, 2021

На опубликованной видеозаписи наркотические средства вытаскиваются из-под пола в кабине водителя. Его самого задержали после оперативных мероприятий.

Кроме того, в минувшие выходные в турецком порту Искендерун была изъята еще более крупная партия. Сотрудники таможенной службы обнаружили свыше 6,2 млн таблеток амфетамина. Стоимость груза оценена на сумму более 37 млн долларов. Он хранился в 11 контейнерах, которые направлялись в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Синтетика на Ближнем Востоке

За последние годы в странах Ближнего Востока отмечается значительное увеличение торговли каптагоном — так называется синтетический амфетамин.

В 2019 году в Греции были перехвачены 33 млн таблеток. На тот момент это была самая крупная партия данного наркотика на сумму более полумиллиарда евро. Уже в апреле 2020 года саудовские контрабандисты пытались провезти в страну 44,7 млн таблеток амфетамина.

Saudi Arabia captured a shipment came from Syrian government to Saudi Arabia as "Mate" and found 19,000,000 drug pill in it.

Again, that's how the regime in Syria is funding his activities, and that's how he will never give stability to the region... pic.twitter.com/NKdH79ez6r — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) April 29, 2020

Одним из распространенных способов переправки наркотиков стали поставки под видом фруктов и овощей из Ливана. По версии следствия Саудовской Аравии, подобные каналы сбыта были организованы террористическим подпольем «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.