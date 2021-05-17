«Зона трагедии». Расстрел в Казани

К горю привыкнуть нельзя. Особенно — когда погибают дети. Это еще раз показала трагедия в казанской гимназии. Игорь Кимаковский размышляет о причинах событий в школе №175.

Публицист рассуждает о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы подобные истории перестали появляться на страницах наших газет и экранах телевизоров и компьютеров. Нужно ли запретить оружие? Ждет ли нас возвращение смертной казни как высшей меры наказания для тех, кто преступил все мыслимые границы человечности? Почему в современном обществе стрельба в школах стала чем-то обыденным, связано ли это с насилием в видеоиграх? Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта «Зона».