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17 мая 20:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:55
Шоу-бизнес
Экстрасенс напророчил Маниже выход в первую пятерку на Евровидении
20:52
Политика
JP: Иран готов поддержать ХАМАС в его противостоянии с Израилем
20:52
Общество
Жителям Великобритании и Франции разрешили посещать кинотеатры
20:52
Политика
СМИ: Путин и Байден могут провести встречу в Швейцарии
20:51
Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон облил актрису слаймом во время вручения кинопремии MTV
20:50
Общество
Врач дал рекомендации по использованию кондиционера в жаркую погоду
20:50
Общество
Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года
20:49
Политика
Президент РФ поручил правительству ускорить переименование улиц в честь героев ВОВ
20:46
Общество
Крошечное животное весом в 2,5 грамма обитает в хибинском лесу
20:46
Происшествия
Жительница Башкирии заподозрила в измене потерявшего свою вставную челюсть мужа
20:45
Армия
Глава МИД Италии обеспокоен обострением конфликта между Израилем и Палестиной
20:45
Наука
Российские ученые предложили способ восстановления плодородия в Арктике
20:44
Армия
Сатановский: Израилю и Палестине выгоден новый виток конфликта
20:43
Спорт
Россиянин Колесников установил мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта
20:42
Общество
Киркоров не позволит Вильнюсу сделать себя угрозой нацбезопасности
20:41
Общество
«Избившая» сотрудницу авиакомпании поэтесса не улетела из Калининграда дважды
20:40
Происшествия
Мальчик получил переломы после падения с четвертого этажа школы в Ростове
20:40
Политика
Названы имена выбывших из гонки за место председателя в ЗакСе Петербурга
20:39
Происшествия
Тело подростка нашли в заброшенном гараже на Сахалине
20:38
Общество
Иммунолог рассказал о новейшем препарате для лечения коронавируса
Все новости

«Зона трагедии». Расстрел в Казани

Общество
«Зона трагедии». Расстрел в Казани

К горю привыкнуть нельзя. Особенно — когда погибают дети. Это еще раз показала трагедия в казанской гимназии. Игорь Кимаковский размышляет о причинах событий в школе №175.

Публицист рассуждает о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы подобные истории перестали появляться на страницах наших газет и экранах телевизоров и компьютеров. Нужно ли запретить оружие? Ждет ли нас возвращение смертной казни как высшей меры наказания для тех, кто преступил все мыслимые границы человечности? Почему в современном обществе стрельба в школах стала чем-то обыденным, связано ли это с насилием в видеоиграх? Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта «Зона».

казань политика общество проектзона игорь кимаковский
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Все новости / Общество / «Зона трагедии». Расстрел в Казани
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