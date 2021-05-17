Запад поздравил Киев с успешной содомизацией Украины

Насаждение на Украине гомосексуализма с подачи США стало важной частью внутренней национальной политики Киева. Об этом в интервью ФАН заявил эксперт по Украине Игорь Друзь.

17 мая посольства 20 стран поздравили народ и правительство Украины с «международным днем борьбы с гомофобией». В совместном заявлении говорится, что западные партнеры ценят усилия Киева в продвижении «новых ценностей»:

«Международное сообщество на Украине остается преданным делу защиты и обеспечения прав ЛГБТ, поддержки и продвижения толерантности и равенства», — говорится в заявлении.

Посольства приветствовали недавнее принятие «незалежной» новой версии Национальной стратегии по правам человека и призвали власти продолжать реформы.

«Обращение стран-сателлитов США к Киеву с фактическим требованием активно насаждать гомосексуализм еще раз свидетельствует, что это является частью внешней политики Вашингтона. На продвижение порока выделяются огромные деньги», — обратил внимание Игорь Друзь.

Собеседник агентства заметил, что в действительности на Украине люди еще сопротивляются противоестественным, порочным нравам, которые навязывает Запад через своих ставленников — правительство Украины, приведенное к власти в результате государственного переворота.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Обычным жителям все еще противен гомосексуализм, о котором, как об одной из «величайших свобод», кричит на каждом углу официальная киевская пропаганда, прогибающаяся под Европу. Однако силы неравны, считает политолог.

«Это страшно, но целое государство сегодня находится в руках лоббистов содомии. Порок на оккупированной Америкой Украине становится обязательным. Не так давно кабинет министров этой страны выделил 666 тысяч гривен на закупку детской литературы, продвигающей половые извращения. Цифра символична и не случайна: большинство сотрудников аппарата правительства новой Украины — сатанисты», — подчеркнул аналитик.

Общественный деятель сообщил, что в старшие классы украинских школ поступили учебники, которые разъясняют детям, будто гомосексуализм — норма. И что быть «нестандартно ориентированным» —«прогрессивно» и «по-европейски».

«Раньше при кабинете министров Украины состоял уполномоченный по правам семьи. Эту должность заменили: сегодня с украинцами и их детьми от имени правительства контактирует уполномоченная по гендерной политике. Этим занимается Екатерина Левченко, которая во времена СССР работала в Харькове на кафедре научного коммунизма, а потом поступила на работу к Соросу», — поделился информацией Игорь Друзь.

Собеседник ФАН заявил, что насаждение Содома на территории Украины приобрело государственный, то есть обязательный, характер. Друзь возмутился тем, что под половых извращенцев меняется даже Уголовный кодекс «незалежной» — и этому рады ее европейские партнеры.

По словам политолога, в скором времени на Украине будут легализованы и «гей-браки». Он добавил, что в настоящее время в соседней стране принят ряд законов, согласно которым гомосексуалисты при устройстве на работу, как и в Европе, имеют преимущества.