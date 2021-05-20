«Такие картины нужны!»: депутат Госдумы Юрий Швыткин о фильме «Турист»

Москва, 20 мая. Российский военный, депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН поддержал идею фильма «Турист», созданного совместными усилиями российских и центральноафриканских кинематографистов.

«Безусловно, на мой взгляд, такие картины нужны, они задействованы больше на опыт военно-технического сотрудничества. Мало того, в таких фильмах показывается работа тех же инструкторов, советников, которые, как бы там ни было, в том числе рискуют своей жизнью», — рассказал политик.

Юрий Швыткин подчеркнул, что на таких фильмах необходимо воспитывать подрастающее поколение, показывая, что в сложных ситуациях мы должны помогать друг другу.

«Еще раз будет обращено внимание на конструктивные взаимоотношения и конструктивные действия в рамках военно-технического сотрудничества. Россия не первый раз протягивает руку помощи государствам, в том числе Центральноафриканской Республике», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

Кадр из фильма «Турист» /

Напомним, что в основу фильма легла история российских инструкторов, которые по просьбе местного правительства прибыли в ЦАР обучать армию страны. В преддверии президентских и парламентских выборов Центральноафриканская Республика находилась на грани государственного переворота.

Ранее исполнитель главной роли в фильме «Турист» Владимир Петров и креативный продюсер Генрих Кен детально рассказали о съемках фильма «Турист».