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новостей
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
14:00
Экономика
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
13:59
Общество
Актриса Ольга Кабо отказалась комментировать новость о смерти отца
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«Такие картины нужны!»: депутат Госдумы Юрий Швыткин о фильме «Турист»

Общество
«Такие картины нужны!»: депутат Госдумы Юрий Швыткин о фильме «Турист»
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 20 мая. Российский военный, депутат Государственной думы Юрий Швыткин в беседе с ФАН поддержал идею фильма «Турист», созданного совместными усилиями российских и центральноафриканских кинематографистов.  

«Безусловно, на мой взгляд, такие картины нужны, они задействованы больше на опыт военно-технического сотрудничества. Мало того, в таких фильмах показывается работа тех же инструкторов, советников, которые, как бы там ни было, в том числе рискуют своей жизнью», — рассказал политик.

Юрий Швыткин подчеркнул, что на таких фильмах необходимо воспитывать подрастающее поколение, показывая, что в сложных ситуациях мы должны помогать друг другу.

«Еще раз будет обращено внимание на конструктивные взаимоотношения и конструктивные действия в рамках военно-технического сотрудничества. Россия не первый раз протягивает руку помощи государствам, в том числе Центральноафриканской Республике», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

«Такие картины нужны!»: Депутат Госдумы Юрий Швыткин о фильме «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / 

Напомним, что в основу фильма легла история российских инструкторов, которые по просьбе местного правительства прибыли в ЦАР обучать армию страны. В преддверии президентских и парламентских выборов Центральноафриканская Республика находилась на грани государственного переворота.

Ранее исполнитель главной роли в фильме «Турист» Владимир Петров и креативный продюсер Генрих Кен детально рассказали о съемках фильма «Турист».

турист швыткин фильм цар
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