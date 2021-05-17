Первый в мире деревянный спутник выйдет на орбиту Земли до конца года

Деревянный спутник Wisa Woodsat разработало одно из подразделений предприятия по деревообработке в Финляндии совместно с аэрокосмическими компаниями.

Спутник представляет собой куб с длиной стороны 10 сантиметров, при этом весит он около килограмма. Объект будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте около 500 километров.

«Наша цель — отправить в космос первый в мире деревянный спутник, мы хотим изучить поведение березовой фанеры в космических условиях», — рассказал руководитель миссии.

На спутнике предусмотрена камера, которая сможет запечатлеть все происходящее с ним. На поверхность куба нанесут тонкий слой оксида алюминия. Этот материал создаст своего рода внешний каркас из металла для объекта.

«Фанера изготавливается из тонких листов, которые укладываются крест-накрест и склеиваются вместе фенолом, в основном, это 95 процентов древесины. Материал очень легкий и жесткий. Получается хорошее соотношение веса и прочности», — прокомментировал один из участников подготовки спутника к запуску.

Wisa Woodsat соберет данные о поведении фанеры при резком перепаде температур, в условиях вакуума, повышении радиации. Запуск ракеты-носителя произведут с полуострова Махия в Новой Зеландии.