Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США

Трентон, 17 мая. Полицейского арестовали в Нью-Джерси за управление подпольной нарколабораторией. Страж порядка с многолетним стажем делал дома синтетический наркотик.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли домой к коллеге в Монмут, приехав на вызов о якобы происходящих у него беспорядках. В подвале и сарае 50-летнего Кристофера У. оперативники нашли ингредиенты и оборудование для изготовления наркотиков, сообщает The Fox News.

По информации полиции, на стенах в помещении висели книги, связанные с изготовлением наркотических средств, взрывчатых веществ и ядов. Арестованный офицер был ветераном отделения Лонг-Бранч с 19-летним стажем.

Правоохранители также обнаружили тайник с шестью пистолетами, мощными магазинами и боеприпасами в незащищенном сейфе. Дело усугублялось тем, что к сейфу мог иметь свободный доступ ребенок, живущий в доме экс-полицейского.

«Особенно печально, что эта опасность была вызвана присягнувшим сотрудником правоохранительных органов», — прокомментировал ситуацию прокурор.

В расследовании дела участвует как полиция штата Нью-Джерси, так и местные блюстители порядка. В настоящий момент Кристоферу У. предъявлено шесть обвинений, связанных с производством запрещенных веществ, а также обвинение в детской опасности второй степени.

Бывшему полицейскому грозит максимум 60 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по всем статьям. Подсудимый находится в исправительном учреждении округа Монмут в ожидании дальнейших слушаний.