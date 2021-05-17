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новостей
19:29
Спорт
Три игрока «Зенита» попали в символическую сборную РПЛ по версии WhoScored
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
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Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США

Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
pixabay.com  /  PD

Трентон, 17 мая. Полицейского арестовали в Нью-Джерси за управление подпольной нарколабораторией. Страж порядка с многолетним стажем делал дома синтетический наркотик.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли домой к коллеге в Монмут, приехав на вызов о якобы происходящих у него беспорядках. В подвале и сарае 50-летнего Кристофера У. оперативники нашли ингредиенты и оборудование для изготовления наркотиков, сообщает The Fox News.

По информации полиции, на стенах в помещении висели книги, связанные с изготовлением наркотических средств, взрывчатых веществ и ядов. Арестованный офицер был ветераном отделения Лонг-Бранч с 19-летним стажем.

Правоохранители также обнаружили тайник с шестью пистолетами, мощными магазинами и боеприпасами в незащищенном сейфе. Дело усугублялось тем, что к сейфу мог иметь свободный доступ ребенок, живущий в доме экс-полицейского.

«Особенно печально, что эта опасность была вызвана присягнувшим сотрудником правоохранительных органов», — прокомментировал ситуацию прокурор.

В расследовании дела участвует как полиция штата Нью-Джерси, так и местные блюстители порядка. В настоящий момент Кристоферу У. предъявлено шесть обвинений, связанных с производством запрещенных веществ, а также обвинение в детской опасности второй степени.

Бывшему полицейскому грозит максимум 60 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по всем статьям. Подсудимый находится в исправительном учреждении округа Монмут в ожидании дальнейших слушаний.

сша нью-джерси полиция полицейские нарколаборатория
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