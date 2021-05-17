Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта

Владимир, 17 мая. Суд может назначить штраф или приговорить к реальному сроку женщину, оформившую фиктивную прописку гражданину Армении.

Прокуратура Петушкинского района взяла на контроль уголовное дело по статье о фиктивной постановке на миграционный учет, сообщают «Владимирские ведомости». Главной подозреваемой является жительница поселка Труд.

По данным следствия, фигурантка фиктивно прописала у себя гражданина Армении. Теперь женщине могут назначить штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Также суд может приговорить подозреваемую к реальному сроку.