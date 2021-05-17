Расстрелявший семью пензенец был ликвидирован сотрудниками Росгвардии

Пенза, 17 мая. Сотрудники Росгвардии Пензенской области установили местонахождение разыскиваемого мужчины, расстрелявшего троих родственников из ружья. При попытке задержания преступник открыл огонь по правоохранителям. Ответными выстрелами он был ликвидирован.

«Мужчина оказал вооруженное сопротивление, произведя несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. В результате ответного огня подозреваемый получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте работает следственная группа», — уточнила старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая.

Напомним, что преступление житель села Липовка совершил поздним вечером минувшего воскресенья. Вооруженный гладкоствольным ружьем ИЖ-43 преступник застрелил жену и ее мать, а после отправился в соседнее село, где аналогичным образом расправился и с братом супруги.

Осознав содеянное, злоумышленник скрылся в лесном массиве, где его на протяжении суток искали спецподразделения региональной Росгвардии. По факту преступления было возбуждено сразу два уголовных дела. Мотивы стрелявшего будут установлены следователями в ходе проверки.

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